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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 30 مسلحا من الموالين لتركيا بانفجار في سوريا والان مع التفاصيل
الأربعاء 25 نوفمبر 2020
قتل نحو 30 شخصا في شمال سوريا، الثلاثاء، غالبيتهم مقاتلون موالون لأنقرة، جراء انفجار ألغام زرعتها قوات سوريا الديموقراطية، في حوادث متفرقة شهدتها مناطق حدودية مع تركيا، فيما قتل آخرون في انفجارات وهجمات متزامنة -ولا يعرف إن كانت متصلة - في مناطق المعارضة السورية.
وانفجرت سيارتان مفخختان تباعا في مدينتي الباب وعفرين في محافظة حلب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، بينما نصبت قوات سوريا الديموقراطية "كميناً" لمقاتلين سوريين موالين لأنقرة قرب مدينة عين عيسى في شمال الرقة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "21 مقاتلا من الفصائل الموالية لأنقرة"، قتلوا، وأصيب تسعة آخرون في الأقل في كمين "ألغام" زرعتها قوات سوريا الديمقراطية بعد انسحابها من "قرية معلق" الواقعة عند أطراف مدينة عين عيسى، ذات الأغلبية الكردية.
ووقع الكمين الدامي في ليلة الإثنين على الثلاثاء، فيما أفاد متحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية ليلا عن "معارك عنيفة" قرب مدينة عين عيسى
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