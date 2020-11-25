تعرف على حالة الطقس في اليمن خلال الـ72 ساعة المقبلة

الأربعاء 25 نوفمبر 2020

أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرته اليومية لتوقعات الطق في مختلف المحافظات اليمنية خلال الـ72 ساعة القادمة خلال الفترة من 26/11/2020 الى 28/11/2020م.



النشرة توقعت أن تشهد المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية طقساً صحواً الى غائم جزئيا وبارد نسبيا اثناء الليل والصباح على محافظات (صعده ، عمران ، صنعاء ، ذمار والبيضاء) , مع امكانية تشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية على اجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية المحاذية لسهل تهامة يرافقها هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على اجزاء منها كما يحتمل تشكل الشابورة المائية أو الضباب على اجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات ( تعز – لحج – إب – ريمة – المحويت وحجة ).

ولفتت النشرة إلى أن الطقس في المناطق الصحراوية سيكون صحو الى غائم جزئيا إجمالا ، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للاتربة والرمال.

فيما ستشهد المناطق الساحلية اجواء صحوة الى غائمة جزئياً على معظم سواحل البلاد مع إمكانية هطول امطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية وأجزاء من السواحل الغربية .

وأضافت النشرة أن الأجواء في آرخبيل سقطرىستكون غائمة جزئياً إلى غائمة مع احتمال هطول امطار متفاوتة الشدة ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية تتراوح سرعتها ما بين 10 الى 20 عقدة