شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. 23 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 23675 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و507 حالات وفاة. وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 2162503 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 37538 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1660419 حالة.

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