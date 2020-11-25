شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إصابات جديدة بكوفيد-19 في الصين والان نبدء بالتفاصيل

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البلاد سجلت 5 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 في 24 نوفمبر مقارنة مع 22 حالة في اليوم السابق.

وأوضحت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة كانت إصابات قادمة من الخارج.

كما أبلغت اللجنة عن ست حالات جديدة بدون أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، مقارنة بثماني حالات في اليوم السابق.