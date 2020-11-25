شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من الخليل والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة فلسطينيين من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل. وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل واعتقلت نضال ياسر محمود مسالمة، وساجد اسماعيل مسالمة، وسميح عبد القادر مسالمة، ويوسف حسن مسالمة، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

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