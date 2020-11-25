اللقاء يتجدد مع دوري الابطال.. تعرف على المواجهات



وتُلعب 8 مباريات في وتُلعب 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا في الجولة الرابعة أبرزها لقاء إنتر ميلان وريال مدريد. مواعيد مباريات اليوم: بوروسيا مونشنغلادباخ ضد شاختار دونيتسك وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2.



مانشستر سيتي ضد أولمبياكوس وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1. مانشستر سيتي ضد أولمبياكوس وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1. وتنطلق المباراتان في تمام 8:55 مساءً بتوقيت بغداد. بايرن ميونيخ ضد ريد بول سالزبورغ وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 5. أتلتيكو مدريد ضد لوكوموتيف موسكو وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3. ريال مدريد ضد انتر ميلان وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1. ليفربول ضد أتلانتا وتُذاع المباراة على قناتي beIN Sports HD 2، beIN Sports 4K.



مارسيليا ضد بورتو وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 6. مارسيليا ضد بورتو وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 6. أياكس أمستردام ضد ميتييلاند وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4. وتنطلق جميع المباريات المذكورة في تمام 11 مساءً بتوقيت بغداد.

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