



وأكدت القيادة أن "هناك تنسيقا مسبق بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين وان العملية جرت وفقا لهذا التنسيق بسلمية وبتعاون تام"، مشيرة الى ان "حركة السير في مناطق وسط بابل بدأت تستعيد انسيابيتها". وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بعد انسحاب المتظاهرين القوات الأمنية باشرت، صباح اليوم الاربعاء ، بإعادة فتح جميع الطرق المغلقة نتيجة التظاهرات قبيل انطلاقها في تشرين 2019 وسط بابل في منطقة تقاطع ومقتربات مجسر الثورة".وأكدت القيادة أن "هناك تنسيقا مسبق بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين وان العملية جرت وفقا لهذا التنسيق بسلمية وبتعاون تام"، مشيرة الى ان "حركة السير في مناطق وسط بابل بدأت تستعيد انسيابيتها".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد انسحاب المتظاهرين.. شرطة بابل تعلن المباشرة بفتح الطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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