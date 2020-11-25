العامري ينعى الزهيري

وقال العامري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بمزيد من الحزن والأسى ننعى فقيدنا الراحل المجاهد الكبير حسين الزهيري (أبو علي الزهيري) الذي وافته المنية بعد عمر حافل بالجهاد والتضحية في سبيل الله ومقارعة الظلم، فلقد شارك فقيدنا الغالي مع إخوته في بدر أغلب العمليات الجهادية، وبعد سقوط النظام واكب مع إخوته البدريين كل المراحل الصعبة التي مر بها العراق من مقاومة الاحتلال الأمريكي البغيض إلى الوقوف بصلابة أمام الإرهاب القاعدي ثم المشاركة الفاعلة في كل عمليات تحرير ديالى من الإرهاب الداعشي".



واضافت، الفقيد "لم تثنيه كل الظروف الصعبة عن مواصلة جهاده وتضحياته، وكان له دور أبوي كبير في محافظة ديالى يشهد له الجميع ، لقد كنت أيها المجاهد أخاً ورفيقاً ومعلماً عرفتك منذ الثمانينيات بصلابتك وتواضعك وأخلاقك العالية وهمتك الكبيرة، عرفتك أيها العزيز في أشد الظروف صلبا ومتماسكاً لم تهدك المحن ولم تغيرك الظروف ولاتأخذ ك في الله لومة لائم ، لقد فقدناك لترحل رحيلك الأبدي إلى رب رحيم نسأله تعالى أن يتغمدك برحمته الواسعة وأن يحشرك مع الحسين وأصحاب الحسين عليه السلام ، أعزي نفسي أولاً وأعزي أهلك وأبناءك وكل محبيك من رفاق دربك الطويل".

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