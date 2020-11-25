سلطات أردوغان تعتقل 17 من أعضاء "العمال الكردستاني"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت تركيا، اليوم الأربعاء، 17 شخصًا شمالي سوريا، على خلفية اتهامهم بالانتماء لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.

وزعمت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أنها اعتقلتهم أثناء تسللهم لتنفيذ هجوم في منطقة عملية "نبع السلام"، في إشارة لاسم الهجوم التي أطلقته على سوريا أكتوبر/تشرين الأول 2019.



يأتي ذلك بعد يوم من مقتل 21 مرتزقا للفصائل الموالية لأنقرة في "كمين" نصبته لهم قوات سوريا الديمقراطية بسوريا.

وتسيطر القوات التركية وفصائل سورية موالية لأنقرة، منذ هجوم شنته ضد المقاتلين الأكراد في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، على منطقة حدودية واسعة.

وينتشر المسلحون الموالون لأنقرة منذ ذلك الحين شمال بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي، حيث تدور بين الحين والآخر اشتباكات متقطعة مع قوات سوريا الديمقراطية، التي كانت تتخذ من عين عيسى مقراً رئيسياً لها.

وشنت القوات التركية والفصائل الموالية لها منذ 2016 ثلاث عمليات عسكرية في سوريا، آخرها هجوم العام 2019، وتركزت على مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد.