إيران تقمع الصحافة وتعدم الصحفيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا لحرية التعبير والصحافة الناقدة في قاموس النظام الإيراني وأدواته. مقتل 8 من ميليشيات إيران و"حزب الله" في قصف على سوريا

من أراد ممارسة الصحافة في إيران معرض لتضييق مستمر أو إلى عقوبة تصل إلى الإعدام.

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صحفيون من كردستان العراق يرون أن الحكم بإعدام الصحفي الإيراني روح الله زم هو دق لناقوس الخطر في إيران لحرية التعبير والصحافة الناقدة لنظام الحكم الإيراني.

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