أستراليا تجرد جزائريا من جنسيتها في أول سابقة لمقيم بالبلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الداخلية الأسترالي بيتر دوتون، اليوم الأربعاء، إن أستراليا نزعت جنسية رجل دين جزائري المولد أدين بقيادة خلية إرهابية خططت لزرع قنبلة في مباراة لكرة القدم في ملبورن عام 2005.

وأصبح عبد الناصر بن بريكة أول شخص يجرد من جنسيته وهو ما زال في أستراليا.



وقال دوتون للصحفيين في برزبين "إذا كان شخص يشكل خطرا إرهابيا كبيرا على بلادنا، سنفعل كل ما هو ممكن في إطار القانون الأسترالي لحماية الأستراليين".

وأُدين بن بريكة في ثلاثة اتهامات بالإرهاب، وحكم عليه بالسجن 15 عاما لقيادته جماعة إرهابية وحيازته مواد مرتبطة بالتخطيط لعمل إرهابي.

وما زال بن بريكة محتجزا في سجن أسترالي رغم انتهاء فترة عقوبته.

ويسمح القانون الأسترالي باستمرار حبس أي مدان في اتهامات إرهابية لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء عقوبته.

وطعن محامو بن بريكة على استمرار حبسه، وأمامهم 90 يوما للطعن على إلغاء تأشيرته وإعادته للجزائر.

ولا يسمح القانون الأسترالي بتجريد شخص من الجنسية إلا إذا كان يحمل جنسية أخرى.