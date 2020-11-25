روسيا تحبط هجمات إرهابية لداعش في موسكو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، عن إحباط هجمات "إرهابية" خطط تنظيم داعش لتنفيذها في العاصمة موسكو والكشف عن خلية متشددة وتفكيكها.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إنه "قمع أنشطة خلية تابعة لتنظيم داعش المحظور في روسيا، التي كان أعضاؤها يعتزمون ارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية في مقاطعة موسكو".

وتمكن عناصر الأمن الفيدرالي من اعتقال أحد أعضاء المجموعة في مقاطعة فلاديمير، وهو مواطن من إحدى دول آسيا الوسطى، ولم يعلن عن مكان تواجد المشتبه بهم الآخرين في البيان.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة سبوتنك الروسية أنه "تم العثور على عبوة ناسفة مليئة بمواد متفجرة وأشياء ووثائق أخرى ضبطت في أماكن إقامة المتطرفين".

وأفاد جهاز الأمن بأن الخلية كانت تقوم بعمليات تمويل وتجنيد للإرهابيين.