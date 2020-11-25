المرصد السوري: ثمانية قتلى موالين لإيران حصيلة القصف الإسرائيلي ليلاً على سوريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف ليلاً مواقع عسكرية في سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن القتلى غير سوريين، من دون أن يتمكّن من تحديد جنسياتهم. وسقط هؤلاء جراء القصف الذي استهدف مركزاً ومخزن أسلحة تابعا للقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني في منطقة جبل المانع في ريف دمشق الجنوبي. كذلك، استهدف القصف موقعاً لمجموعة موالية لإيران في ريف القنيطرة.

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