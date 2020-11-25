شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النظام الإيراني يقمع الصحافة ويعدم الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

لا لحرية التعبير والصحافة الناقدة في قاموس النظام الإيراني وأدواته.



من أراد ممارسة الصحافة في إيران معرض لتضييق مستمر أو إلى عقوبة تصل إلى الإعدام.

صحفيون من كردستان العراق يرون أن الحكم بإعدام الصحفي الإيراني روح الله زم هو دق لناقوس الخطر في إيران لحرية التعبير والصحافة الناقدة لنظام الحكم الإيراني، وفقا للعين.