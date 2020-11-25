صحيفة: مليشيا الحوثي تسعى لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت صحيفة البيان في افتتاحيتها بعنوان " اعتداء جبان وتضامن كامل" ان الهجوم الإرهابي الجبان الذي ارتكبته ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، باستهداف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، يؤكد أن هذه الميليشيا منفلتة من عقالها، وتجاوزت كل الحدود.



و أضافت الصحيفة ان هذا العمل الإرهابي والتخريبي، دليل جديد على سعي ميليشيا الحوثي الإرهابية، إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، من خلال استهداف قطاع النفط الحيوي في مدينة تعج بالسكان والحياة، من دون مراعاة لأبسط ما تنص عليه المواثيق الإنسانية والدولية.. لكن، ورغم ذلك، فإن هذا الإرهاب الجبان، لن يؤثر على وزن ومكانة المملكة، وإمكانياتها الأمنية والاقتصادية، ولا على رسالتها المعلنة في التصدي للإرهاب والتخريب في المنطقة والعالم، وتصميمها على إنهاء الانقلاب الحوثي وإعادة الشرعية في اليمن.

و لفتت إلى ان الإمارات، ومن منطلق شعارها "معاً أبداً"، فإنها تؤكد وقوفها إلى جانب الشقيقة السعودية، تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها، ودعمها الثابت لكل ما تتخذه من إجراءات، لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، فأمن الإمارات وأمن المملكة واحد لا يتجزأ، وأي تهديد أو خطر يواجه المملكة، تعتبره دولتنا تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

و شددت صحيفة البيان في ختام افتتاحيتها على ان الإدانات الدولية التي توالت بعد الاستهداف الحوثي، تؤكد صوابية موقف السعودية والإمارات من هذه الجماعة الإرهابية، والمطلوب موقف دولي حازم في مواجهة التخريب الحوثي، لأن هذه الممارسات والاعتداءات الخطيرة في هذه المنطقة الحيوية، سيطال تأثيرها العالم بأسره