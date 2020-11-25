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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الامارات .. الطوارئ والأزمات توضح الإجراءات الخاصة بالمشاركين في تجارب لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أوضحت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي الإجراءات الخاصة بالمشاركين في الدراسة السريرية لتجارب المرحلة الثالثة للقاح كوفيد19، والمشاركين في التطعيم الوطني للاستخدام الطارئ.
تبدأ الإجراءات للمشاركين في تجارب اللقاح بعد حصولهم على الجرعة الأولى، وللمشاركين في التطعيم الوطني بعد اليوم الـ 28 من حصولهم على الجرعة الثانية.
يُميز المشاركون في تجارب اللقاح بنجمة ذهبية في تطبيق الحصن، التي تعفيهم من إجراء فحص للدخول إلى الإمارة من داخل الدولة، ومن نظام الحجر الصحي المطبق وفحوصات مسحة الأنف PCR في اليومين الرابع والثامن في حالة السفر وبعد وصولهم إلى الدولة.
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