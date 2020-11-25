شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تتجاوز عتبة 50 ألف وفاة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تجاوزت فرنسا الثلاثاء عتبة خمسين ألف وفاة بكوفيد-19، وبلغت حصيلة الوفيات في المستشفيات والمراكز الصحية الاجتماعية 50 ألفا و237، وفق إدارة الصحة العامة.



وقالت الإدارة في تقريرها امس إن 34 الفا و399 وفاة سجلت في المستشفيات بينها 458 وفاة في الساعات الـ 24 الأخيرة.

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