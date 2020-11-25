بريطانيا والسعودية تبحثان أهمية إتاحة لقاحات كورونا في أنحاء العالم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقشا هاتفيا الثلاثاء أهمية إتاحة لقاحات فيروس كورونا في أنحاء العالم.



وقالت متحدثة "ناقشا التقدم الإيجابي الذي تحقق في الآونة الأخيرة بشأن اللقاح الذي تطوره جامعة أكسفورد وأسترا زينيكا، وأهمية ضمان توفر لقاحات كورونا في شتى أرجاء العالم".

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