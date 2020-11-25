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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة سيدة كولومبيا الأولى بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الرئاسة الكولومبية امس إصابة السيدة الأولى في البلاد ماريا جوليانا رويز بفيروس كورونا.
وذكر البيان أن السيدة التي تبلغ من العمر 42 عاما لا تظهر عليها أعراض و"تتبع بروتوكولات العزل".
وظهرت نتائج اختبار الرئيس الكولومبي إيفان دوكي سلبية.
وقالت الرئاسة إن الزوجين يتم اختبارهما بانتظام "بسبب المستوى الكبير من الاختلاط والتفاعل اللذين يحافظان عليهما".
كما ثبتت إصابة العديد من كبار المسؤولين الحكوميين بالفيروس، بما في ذلك نائبة الرئيس مارتا لوسيا راميريز.
وسجلت كولومبيا أكثر من 1.2مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 35 الفا و400 حالة وفاة.
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