شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط هجمات لـ«داعش» في موسكو واعتقال شخص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو-رويترز قالت وكالة الإعلام الروسية، الأربعاء، نقلاً عن جهاز الأمن الاتحادي إنه تمكن من إحباط هجمات «إرهابية» خطط تنظيم «داعش» الإرهابي لتنفيذها في منطقة موسكو والكشف عن خلية متشددة وتفكيكها. ونقلت الوكالة عن جهاز الأمن أنه تم احتجاز شخص وضبط قنبلة بدائية الصنع.

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