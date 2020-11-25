شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» تُنجز 1.7 مليون طلب استرداد وتعيد 6.3 مليار درهم لعملائها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكملت طيران الإمارات برنامجاً مكثفاً لإنجاز طلبات استرداد الأموال المتراكمة التي نجمت عن تعطل حركة السفر نتيجة للجائحة، وتلقت الناقلة خلال الأشهر اعتباراً من أبريل/نيسان، نحو 1.7 مليون طلب استرداد وأنجزتها بعد التحقق من صحتها، حيث أعادت لعملائها 6.3 مليار درهم، منها 4.7 مليار درهم أعيدت للعملاء الذين حجزوا مباشرة مع الناقلة، أما بقية المبالغ فقد أعيدت عبر وكالات السفر.

وسخّرت طيران الإمارات موارد إضافية لزيادة قدرتها على تسوية الطلبات. فقد عمل في ذروة المشروع 110 موظفين لمعالجة المطالبات ورد الأموال للعملاء، مقابل 19 شخصاً كانوا يؤدون هذه المهام في الأحوال العادية قبل انتشار الجائحة، وتمت الاستعانة بموظفين من مختلف الأقسام لتسريع الإنجاز.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «تسببت الجائحة خلال الأشهر الأولى من هذا العام في تعطيل حركة السفر على نطاق واسع حول العالم؛ الأمر الذي وضع صناعة الطيران والسفر بما في ذلك طيران الإمارات، أمام حجم غير مسبوق من طلبات استرداد الأموال. لم يكن هذا الموقف سهلاً لدى أي ناقلة جوية وهي تواجه أزمة نقدية نتيجة لتقلص العمليات بشكل كبير، لكننا خلال تلك الأشهر الصعبة تعاملنا مع تأثيرات الجائحة على أعمالنا، وأكدنا التزامنا القوي نحو عملائنا».