شكرا لقرائتكم خبر عن «فريسة» تنتزع بندقية صياد وتهرب بها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - براغ: «أ.ف.ب»

أعلنت الشرطة التشيكية أنها تبحث عن بندقية «غير محشوة لحسن الحظ» انتزعتها «فريسة» من صياد الأسبوع الماضي.

وكان الحيوان قد انتزع البندقية من كتف الصياد وهرب بها في الغابة خلال رحلة صيد قرب مدينة هورني بلانا جنوب غربي البلاد.

وأوضحت الشرطة المحلية عبر موقعها الإلكتروني أن «الأيل فوجئ بكلب فهبّ واندفع نحو الصياد ثم تقدمه ومزّق الكمّ الأيسر من سترته». وأضافت الشرطة: «انزلقت البندقية المعلقة على كتف الصياد اليسرى وغير المحشوة لحسن الحظ، على قرون الأيل واختفت مع الحيوان».

وفي وقت لاحق، رأى صياد آخر الأيِّل مع البندقية معلقة على قرونه، على بعد حوالي كيلومتر من المكان الذي سرقها فيه من الصياد. ولم تؤت عمليات البحث التي يجريها الصيادون في الغابة، ثمارها بعد.

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