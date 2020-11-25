شكرا لقرائتكم خبر عن أسطول «عملاقة» طيران الإمارات سيحلق بالكامل في أوائل 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، أن أسطول الشركة من طائرات إيرباص A380 ستطير بالكامل بحلول الربع الأول من عام 2022. ونتوقع عودة التدفق النقدي الإيجابي في النصف الأول من العام المقبل.

جاء ذلك في مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرج»، الأربعاء، في وقت لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن موعد تسليم شركة بوينج لطائرتها الجديدة «777إكس» بعد سلسة من التأخيرات.

وبهذا الخصوص أضاف كلارك: «ليست لدي فكرة عن موعد التسليم، كان من المقرر أن يكون هذا العام في يونيو/حزيران، ثم تأجل إلى عام 2021، وبعد ذلك إلى عام 2022». وقال: «لم تنته بوينج بعد من برنامج الاعتماد الخاص بالطراز الجديد، سواء هيكل الطائرة أو المحرك».

جاءت تعليقات كلارك بخصوص عمليات التسليم المستقبلية في الوقت الذي أعرب فيه عن تفاؤله بأن السفر الجوي سيتعافى على مدار العام المقبل، بعد الأخبار الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا.

