شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تقتفي أثر ستويات داو جونز القياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، الأربعاء، مقتفية أثر مكاسب وول ستريت حيث صعد مؤشر داو جونز لمستوى قياسي الليلة الماضية مع تحسن معنويات المستثمرين بفضل التفاؤل إزاء لقاح فيروس كورونا وتبدد الضبابية حيال الانتخابات الأمريكية.

وزاد المؤشر نيكاي القياسي 0.5 بالمئة مسجلا 26296.86 نقطة عند الإغلاق. وكان المؤشر أغلق على أعلى مستوى في 29 عاما ونصف العام الثلاثاء.

وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة ليسجل 1767.67 نقطة، ليواصل سلسلة ارتفاعات طفيفة بعدما لامس أعلى مستوى في عامين في الجلسة السابقة.

اخترق المؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي مستوى الثلاثين ألف نقطة للمرة الأولى وصعد ستاندرد آند بورز لمستويات قياسية، إذ صار المستثمرون يتوقعون تعافيا اقتصاديا سريعا بفضل التقدم صوب لقاح لفيروس كورونا وإعطاء الضوء الأخضر لانتقال الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض.

وقال تاكاشي هيروكي من مونيكس سيكيورتيز «السوق ترتفع بشكل عام اليوم، وثمة إقبال على الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية».

واستفادت أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات من الأداء القوي لنظرائها في الولايات المتحدة، إذ صعد سهم شين-إتسو كيميكال 3.39%، فيما عكس سهما ادفانتيست وطوكيو إلكترون الاتجاه ليغلقا على انخفاض طفيف. وقفز سهم نيسان موتورز 7%.

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