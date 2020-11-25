طيران الإمارات تتوقع عودة طائراتها العملاقة إيه 380 للتحليق بحلول 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - دبي- (د ب أ):

توقعت شركة "طيران الإمارات" حدوث تعاف حاد في الطلب على السفر جوا العام المقبل مع التوسع في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم، ما سيتيح لها البدء في إعادة استخدام أسطولها من الطائرات العملاقة إيرباص إيه 380 مطلع عام 2022 .

وقال رئيس الشركة تيم كلارك في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الأربعاء إن أثر التقدم المحرز في إنتاج اللقاحات ونقلها ينبغي أن يظهر بحلول الربع الثاني من العام المقبل.

وتوقع أن ينعكس ذلك على الطلب "في جميع القطاعات" بقيادة أولئك الذين لم يتمكنوا من السفر خلال الجائحة.

وقال كلارك :"أستطيع أن أتوقع أن يرتفع الطلب على السفر بوتيرة سريعة".

وأضاف:"من وجهة نظري، وهي دائما وجهة نظر متفائلة، بنهاية العام القادم أو الربع الأول من2020 ستكون جميع طائراتنا من طراز إيه 380 تحلق في الأجواء".

ووصفت وكالة "بلومبرج" للأنباء تصريحات كلارك بأنها تمثل استعراضا نادرا للإيجابية من جانب مسؤول تنفيذي، وسط أسوأ أزمة يعانيها قطاع الطيران على الإطلاق.

تجدر الإشارة إلى أن طيران الإمارات، وهي أكبر شركة طيران للمسافات الطويلة في العالم، قد تلقت ملياري دولار دعما من حكومة دبي.

وأشار كلارك إلى أن التطورات الإيجابية الأخيرة بشأن اللقاحات الفعالة تشير إلى الحاجة إلى القليل من المساعدة الإضافية.

وتوقع أن تعود طيران الإمارات إلى التدفق النقدي الإيجابي في النصف الأول من عام 2021.