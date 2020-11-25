القومية للمياه: 3 مشروعات لمياه الشرب و13 للصرف الصحي في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، اليوم الأربعاء، إنه يجري تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة بورسعيد، لتحسين الخدمة وزيادة الضغوط، يستفيد منها 200 ألف نسمة من سكان المحافظة.

وأشار "خضر"، بكلمته خلال اجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمحافظة، إلى أن المشروعات تشمل محطة المياه السطحية جنوب بورسعيد "الكاب"، ومشروع خطوط المياه الناقلة للمياه المرشحة من محطة مياه الكاب لقرى جنوب بورسعيد، ومحطة تحلية مياه غرب بورسعيد والخطوط الناقلة للمياه المحلاة.

وأضاف أنه جاري تنفيذ 13 مشروعًا للصرف الصحي بمحافظة بورسعيد، وجرى الانتهاء من مشروع تطوير محطة رفع 10S وخط طرد وشبكة انحدار لمنطقة القابوطي، ومشروع استكمال شبكات بورفؤاد، ومشروع صرف صحي النورس، وجرى التسليم الابتدائي لمشروع إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحى ببورسعيد، وجاري تسليم مرحلة المعالجة الثلاثية بمحطة معالجة صرف صحي C9 (ثنائي - ثلاثي).

وأوضح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه جاري تنفيذ مشروع استكمال الحل الدائم لمشروع الإسكان الاجتماعي جنوب بورسعيد، ومشروع إسكان اجتماعي بورفؤاد، ومشروع صرف صحي الزهور، ومشروع صرف صحي الضواحي، ومشروع صرف صحي الشادوف، ومشروع صرف صحي الديبة، ومشروع محطة رفع الحرفيين وتوسعات الجامعة، وخط الطرد 3 كيلومتر قطر 600 مليمتر، ومشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي بورفؤاد.