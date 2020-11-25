وزير الإسكان يلتقي محافظ بورسعيد لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمحافظة، وذلك بمقر الوزارة.

وناقش وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد، عددًا من الطلبات المتعلقة بالمحافظة، وأكد الوزير أن وزارة الإسكان ممثلة فى أجهزتها المختلفة، تقدم جميع أشكال الدعم للمحافظة، وتعمل على تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة أهالي بورسعيد.

من جانبه قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر للدكتور عاصم الجزار وقيادات الوزارة، على الجهود العظيمة التي تبذلها وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات المختلفة فى زمن قياسي لخدمة أهالي محافظة بورسعيد، وفى مقدمتها مشروعات الإسكان والمياه والصرف الصحي.