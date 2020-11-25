تراجع الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الطماطم والكوسة بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
بينما ارتفع سعر كيلو الباذنجان البلدي جنيها واحدا، ليتراوح بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 4.5 جنيه و8 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
البطاطس بين 1.3 و2.7 جنيه.
البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع جنيه.
الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات.
البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.
الرمان بين 3 و4 جنيهات.
الجوافة بين 3 و6 جنيهات.
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