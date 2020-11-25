إدانة فادي الهاشم زوج نانسي عجرم بـ"القتل العمد" مع اعتباره "دفاعاً عن النفس"

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قراره الظني في حق فادي مخائيل الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، الذي قضى بإدانته بجرم المادة 547 (القتل القصدي) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات التي تنص على حالة الدفاع عن النفس المشروع.

وأشار مضمون القرار الظني إلى أن الهاشم كان في حال انفعال شديد نتيجة خوفه على عائلته، على أن يعود لمحكمة الأساس الفصل في هذه النقطة.

وتمت إحالة القرار على الهيئة الاتهامية في جبل لبنان.

من جهته، قال غابي جورمانوس، محامي فادي الهاشم، في أول تعليق على الحكم، إنهم كانوا يتوقعون حكماً بالدفاع عن النفس المشروط، لكنه جاء بعقوبة الـ 20 سنة معطوفة على مادة ثانية تمنع العقاب.

وأضاف أنه من الناحية القانونية، فالحكمان يؤديان إلى نفس النتيجة وهي اللا عقاب، وإذا قمنا بقراءة المادة المعطوف عليها القرار تتطابق مع ما قاله فادي في التحقيقات.

وكان شاب سوري يدعى محمد حسن الموسى، من مواليد عام 1989، قد اقتحم فيلا الفنانة نانسي عجرم وزوجها، في نيو سهيلة كسروان؛ بهدف السرقة، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى إشهار مسدسه في وجهه.