أوكرانيا تسجل 13882 إصابة جديدة و229 وفاة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الأربعاء، تسجيل 13 ألفًا و882 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 661 ألفًا و858 حالة.

وكتب ستيبانوف، على فيسبوك أنه " في أوكرانيا، اعتبارًا من 25 وفمبر 2020، تم تسجيل 13882 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( بينهم 684 طفلا، و615

عمال طبيين)​​​.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، تم نقل 1818 شخصا إلى المشفى، و229 حالة وفاة، وتماثل للشفاء 8420 شخصا".

وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تم إجراء 75.4 ألف اختباز بفيروس كورونا المستجد، ومنهم 45.5 ألف تم إجراؤها بواسطة تفاعل البوليميراز المتسلسل.

ووفقًا للوزير الأوكراني، فخلال فترة الوباء في أوكرانيا،

أصيب 661858 شخصًا، وتماثل للشفاء 307778 شخصًا، وتوفي 11492 شخصًا.

وتم تسجيل معظم حالات "كوفيد-19" خلال اليوم الماضي في العاصمة كييف (980)، ومناطق كييف (961)، دنيبروبتروفسك(1255) أوديسا(976) زابوروجيه(1086).

وأظهر إحصاء لرويترز، أن ما يربو على 58.72 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و391 ألفا و367 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.