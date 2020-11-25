أعلن وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة نفي أنباء عن عمليات إجلاء لمستشارينعسكريين وموظفين من 4 سفارات عاملة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط وفقاً لروسيا اليوم .
وعلى صعيد التطورات أكد وهبة أن مثل هذه الأخبار كاذبة وخاطئة ولا أساس لها من الصحة كما علق على ما تم تداوله في الإعلام اللبناني عن عمليات إجلاء لمستشارينعسكريين وموظفين من سفارات فرنسا وبريطانيا وهولندا وكندا لدى لبنان.
كما أشار إلى أنه التقى بعد ظهر أمس سفيرة كندا لدى بيروت شانتال تشاستيناي لافتا إلى أنها لم تشر إلى مثل هذه المعلومات لا من قريب او بعيد .
وأضاف أنها تحدثت عن حجم برامج الدعمالكندية المقررة للبنان على أكثر من مستوى.
ومن ناحية أخرى أعلن إنه على تواصل دائم مع عدد من هذه السفارات وغيرها من السفارات الخليجية التي تناولتها شائعات مماثلة سابقا بوجود قرار بخفض مستواها الدبلوماسي في لبنان مؤكدا أنه لم يشر أحدهم إلى مثل هذه المعلومات.
وفي سياق الموضوع حذر وزير الخارجية من مخاطر هذه الروايات الوهمية وشدد على عدم الأخذ بها مشيرا إلى أنه ليس لمثل هذه القرارات أن تتخذ، من دون علم وزارة الخارجية أو أي من المراجع الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان تنفي إجلاء لمستشارين عسكريين وموظفين 4 سفارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.