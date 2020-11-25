تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، الأربعاء، في بيان إن جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديدة كانت إصابات قادمة من الخارج.

و أعلنت اللجنة، عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 في 24 نوفمبر مقارنة مع 22 حالة في اليوم السابق.

كما أبلغت اللجنة عن ست حالات جديدة بدون أعراض، والتي لا تصنفها

الصين على أنها حالات مؤكدة، مقارنة بثماني حالات في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 86469 حالة، في حين ظل عدد الوفيات عند 4634.

و تكافح دول في أنحاء العالم، موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا

المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

وأظهر إحصاء لرويترز، أن ما يربو على 58.72 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و391 ألفا و367 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.