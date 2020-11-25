مذكرة تفاهم بين الإمارات وإسرائيل لدعم مجال التكنولوجيا المالية

أعلن اليوم رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي أحمد الصايغ إن السوق ستوقع مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية وأكبر بنوك إسرائيل هبوعليم لدعم التكنولوجيا المالية وفقاً لروسيا اليوم . والجدير بالذكر قد وقعت الإمارات وإسرائيل في أكتوبر الماضي اتفاقيات ثنائية في مجالات الرحلات الجوية والسفر بدون تأشيرة وحماية الاستثمار والتعاون في العلوم والتكنولوجيا. وفي سياق الموضوع يذكر أنه قد جاء ذلك بعدما وقعت كل من الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر الماضي في البيت الأبيض اتفاقي سلام تاريخيين مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الجانب الفلسطيني.

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