ألمانيا: ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى410 حالة

كشفت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع 410 حالات ليصل الإجمالي إلى 14771 وفاة.

و أظهرت البيانات، أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس زاد بواقع 18633 حالة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 961320 إصابة، وفقا لقناة الغد.

و حذّرت منظمة الصحة العالمية من

أن هناك ستة أشهر "صعبة" في انتظار أوروبا، التي أصبحت مرة أخرى بؤرة جائحة فيروس كورونا.

وقال هانز كلوغ، مسؤول شؤون أوروبا بمنظمة الصحة العالمية، إن القارة سجلت أكثر من 29 ألف حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، قال إنّ الحالات الجديدة تتراجع حالياً، بسبب حدّ الإغلاق المفروض في الكثير من الدول من عدد الإصابات

وأظهر إحصاء لرويترز، أن ما يربو على 58.72 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و391 ألفا و367 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر الأول 2019.