شاهد..ترامب يدلي بأقصر مؤتمر صحفي في تاريخ أمريكا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 3 ساعات

كثيرة هي المفاجأت التي شهدتها فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي كان أخرها ، مساء الثلاثاء، عندما فاجئ الجميع داخل غرفة الإفادة وقدم أقصر مؤتمر صحفي لأي رئيس أميركي في التاريخ.

وفي كلمة لا تتجاوز دقيقة و6 ثواني، تحدث ترامب للصحفيين في أقصر مؤتمر يقدم من غرفة الإفادة الصحفية.

وخرج ترامب، ويبدو عليه الغضب، ليتحدث عن أرقام البورصة والتوصل للقاح، ليقول إنه “أراد فقط تهنئة الأميركيين والعاملين في هذه الإدارة”.

وقال ترامب: “حسنًا ، شكرًا جزيلا لك. أريد فقط أن أهنئ الجميع. بلغ متوسط مؤشر داو جونز الصناعي لسوق الأسهم 30.000 وهو الأعلى في التاريخ. لم نكسر 30000 مطلقًا. وهذا على الرغم من كل ما حدث مع الوباء”.

وأضاف “أنا سعيد للغاية بما حدث على صعيد اللقاحات. لقد كان هذا أمرًا لا يصدق. لم يحدث شيء من هذا القبيل من الناحية الطبية وأعتقد أن الناس يعترفون بذلك، وله تأثير كبير”.

وأوضح “لكن سوق الأسهم كسر للتو 30.000. لم يتم كسر هذا الرقم. هذا رقم مقدس. 30000 لم يعتقد أحد أنهم سيرون ذلك من قبل”.

وتابع: “هذه هي المرة التاسعة منذ بداية عام 2020 وهي المرة الـ48 التي نكسر فيها الأرقام القياسية خلال إدارة ترامب وأريد فقط أن أهنئ جميع الأشخاص داخل الإدارة الذين عملوا بجد. والأهم من ذلك أود أن أهنئ أبناء بلدنا لأنه لا يوجد مثلكم. شكرا جزيلا لكم جميعا”.