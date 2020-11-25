شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 170 ألفا والان مع التفاصيل

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 قالت وزارة الصحة البرازيلية الثلاثاء إنها سجلت 31100 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية و630 وفاة.

وبذلك تكون البرازيل سجلت في المجمل ستة ملايين و118708 حالات إصابة بالمرض منذ بدء تفشي الجائحة بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 170115، وفقا لبيانات الوزارة.

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