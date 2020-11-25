شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تقترب من 8ر59 مليون حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

كشفت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من 8ر59 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 59 مليونا و 759 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 3ر38 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و409 آلاف.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وألمانيا وبيرو وبولندا وإيران.