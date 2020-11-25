الرافدين يعلن صرف المستحقات المالية لأصحاب المنافذ

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المصرف باشر بصرف المستحقات المالية لأصحاب المنافذ في فروعه المنتشرة". وأشار إلى أن "العديد من اصحاب المنافذ وبعد نفاذ السيولة المالية لديهم نتيجة إقبال الموظفين والشرائح الاخرى على سحب رواتبهم قدموا الى بعض فروعنا لاستلام اموالهم ومواصلة تقديمهم الخدمات المالية للموظفين والمواطنين والمتقاعدين".

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