لـ30 طائرة فقط.. خمسة مطارات عراقية وسعي لإنشاء مثلها

واشار البخاتي الى أن "بناء المطارات في العراق يفتقد لدراسة جدوى، فضلاً عن أن العدد الذي يمتلكه العراق من الطائرات يقدر بـ30 طائرة فقط"، داعيا الى ضرورة "توجه الحكومة الى مشاريع ستراتيجية اخرى تصب في مصلحة تلك المحافظات".
ويأتي الاستغراب والانتقاد البرلماني في وقت تعتزم فيه كل من محافظات كركوك والانبار وذي قار وبابل وكربلاء بناء مطارات جديدة.
وتوجد في العراق حاليا خمسة مطارات دولية، ويمثل نشاط الطيران المدني ثلاث منشآت، الاولى "المنشأة العامة للطيران المدني" ويكون تمويلها مركزيا، لمطاري بغداد والبصرة، والثانية "منشأة طيران الاقليم" وهي خاصة بمطاري اربيل والسليمانية، والثالثة "ادارة مطار النجف الدولي"، وتعمل جميعها تحت سلطة الطيران المدني الاتحادية.
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