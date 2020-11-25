القبض على تاجر مخدرات في بغداد

وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بناءً على معلومات استخبارية تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني من القاء القبض وفق مذكرة قضائية على احد تجار المخدرات في احدى احياء العاصمة بغداد".

واضافت، "جرى تدوين اقواله اصولياً واعترف بتجارة مادة الكرستال المخدرة وبكميات كبيرة وتوزيعها في فترات قياسية؛ اذ تم احالته الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".