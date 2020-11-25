شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تخفف إجراءات الحجر الصحي الشامل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس-وام

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، تخفيف إجراءات الحجر الصحي الشامل المفروض في البلاد منذ 30 أكتوبر الماضي لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19».

وقال ماكرون إن تخفيف إجراءات الحجر الصحي الشامل، سيتم على ثلاث مراحل؛ حيث سيتم أولاً، السبت المقبل إعادة فتح المتاجر وسط إجراءات صحية صارمة، فيما ستبدأ المرحلة الثانية في 15 ديسمبر القادم؛ حيث سيتم رفع الحجر الصحي والسماح للمتاحف وقاعات السينما والمسارح بفتح أوابها بشرط أن يتم تأكيد تراجع انتشار الوباء، وتبدأ المرحلة الثالثة في 20 يناير القادم؛ حيث سيتم السماح للمطاعم والمقاهي بفتح أبوابها فقط في حال تواصل تحسن الوضع الصحي.

وكشف ماكرون، عن أن اللقاحات، ستكون متاحة في فرنسا اعتباراً من نهاية ديسمبر أو بداية يناير القادمين ولن يكون التطعيم إلزامياً.

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