شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم إسرائيلي على ريف دمشق والقنيطرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دمشق-أ.ف.ب أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، أن إسرائيل نفذت هجومين استهدفا ليل الأربعاء، محافظتي ريف دمشق والقنيطرة في جنوبي البلاد. وقالت الوكالة في نبأين عاجلين: «هجوم إسرائيلي قرب قرية رويحينة جنوبي القنيطرة، وهجوم إسرائيلي على محيط جبل المانع بريف دمشق».

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