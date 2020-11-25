أبوظبي توضح إجراءات المشاركة في المرحلة الثالثة للقاح «كوفيد-19»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضحت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" في إمارة أبوظبي الإجراءات الخاصة بالمشاركين في الدراسة السريرية لتجارب المرحلة الثالثة للقاح "كوفيد-19"، والمشاركين في التطعيم الوطني للاستخدام الطارئ.

تبدأ الإجراءات للمشاركين في تجارب اللقاح بعد حصولهم على الجرعة الأولى، وللمشاركين في التطعيم الوطني بعد اليوم الـ28 من حصولهم على الجرعة الثانية.

بينما يُميز المشاركون في التطعيم الوطني للاستخدام الطارئ بحرف (E) في تطبيق الحصن، تعفيهم من إجراء فحص للدخول إلى الإمارة من داخل الدولة، ومن نظام الحجر الصحي المطبق في حالة العودة من خارج الدولة، ولكنهم يخضعون إلى فحص (PCR) في اليومين الرابع والثامن بعد وصولهم إلى الدولة.

تسري الإجراءات الخاصة مع استمرار ظهور الحالة الخاصة المُعرّفة للمشاركين على تطبيق الحصن والمرتبطة بإجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل أسبوعين.

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