بايدن : ولايتي لن تكون «ولاية ثالثة لأوباما» لأننا أمام عالم مختلف تماما عما كان في عهده

أكد الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، مساء الثلاثاء، أن ولايته الرئاسية لن تكون بمثابة "ولاية ثالثة" للرئيس السابق باراك أوباما، الذي كان بايدن نائبا له.
وقال بايدن في تصريح لقناة "إن بي سي" الأميركية إن "هذه ليست ولاية أوباما الثالثة. لأننا أمام عالم مختلف تماما عما كان في عهد أوباما وبايدن".
وأضاف أن "الرئيس ترامب غيّر المشهد"، وأن الوضع كان عبارة عن "أميركا لوحدها" وليس "أميركا أولا" خلال فترة رئاسة ترامب.
ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه عملية الانتقال من إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الإدارة المقبلة، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان رسميا عن نتائج الانتخابات الرئاسية.
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إن البيت الأبيض وافق على تلقي الرئيس المنتخب جو بايدن تقارير المخابرات السرية اليومية، التي تُرفع للرئيس.
ويعني القرار أن بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
وأبلغت إدارة الخدمات العامة الأميركية بايدن رسميا بأنه سيتلقى الأموال اللازمة وفقا للقانون لتسيير المرحلة الانتقالية، ما يعني أنها اعترفت أخيرا بفوزه بالانتخابات.
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