قفزة في اسعار النفط

وفي وقت سابق من اليوم، ارتفع برنت إلى أعلى مستوياته في الجلسة عند 46.65 دولار، وهو أعلى سعر جرى تداوله منذ أوائل آذار قبل حرب أسعار النفط، والتي أدت لانهيار أسعار النفط.
وفي هذا الإطار، قال كبير محللي الأسواق العالمية في شركة أكسي للخدمات المالية ستيفن إنز: "التقدم على صعيد تطوير وتوزيع لقاح يقلص المخاطر على المسار لتعود لطبيعتها بالنسبة لأسواق النفط".
وكانت شركة أسترازينيكا قد أعلنت أمس أن لقاحها فعال بنسبة 70% في التجارب الأساسية وقد ترتفع فعاليته إلى 90%، مما يعطي الحرب العالمية ضد الجائحة سلاحا ثالثا يمكن أن يكون أقل تكلفة وأسهل توزيعا وأسرع في الزيادة مقارنة مع المنافسين.
جاء ذلك بعد نتائج إيجابية لتجارب من فايزر وبيونتك من ناحية ومودرنا من ناحية أخرى.
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