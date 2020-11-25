شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لوموند تكشف الشكوك حول جدوى سياسة الإصلاح الاقتصادي فى تركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أفادت صحيفة لوموند الفرنسية أنه بعد إقالة محافظ البنك المركزي واستقالة وزير المالية فى تركيا، يبدو أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤكد الشكوك حول وعود الرئيس أردوغان بالإصلاحات.



وشكك عدد من المراقبين المحللين في تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التى زعم فيها أنه يعمل على إصلاح الاقتصاد في البلاد خلال الأسبوع الماضي.

وفي ١٣ نوفمبر خلال اجتماع محلي لحزب العدالة والتنمية المحافظ، أعلن الرئيس التركى عن "فترة جديدة من الإصلاحات في مجالات الاقتصاد والقانون".

وفى الـ ١٧ من نوفمبر وخلال نهاية اجتماع مجلس الوزراء تحدث عن الاستعدادات الجارية في وزارة العدل لوضع "خطة عمل لحقوق الإنسان" ومواجهة "إخفاقات السوق"