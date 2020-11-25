هولندا تستعد لحظر الذئاب الرمادية التركية بعد ألمانيا وفرنسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

طالبت أحزاب سياسية في هولندا بحظر تنظيم "الذئاب الرمادية" التركي القومي، على غرار ما يتعرض له التنظيم الإرهابي الموالي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في سائر أنحاء الاتحاد الأوروبي.



ونقلت صحيفة زمان التركية، أن الائتلاف الحاكم في هولندا، الذي يضم 3 أحزاب، إلى جانب الحزب الاشتراكي المعارض، رفع مشروع قانون للبرلمان الهولندي لحظر تنظيم الذئاب الرمادية التابع لحزب الحركة القومية حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وأن المقترح حصل على تأييد 147 من أصل 150 نائباً في البرلمان.

ومن المقرر التصويت على مشروع القانون في القراءة الثانية بعد مراجعته من قبل الحكومة تمهيداً لاعتماده رسمياً وحظر الحركة التي اتهمها القانون الجديد بتهديد المجتمع الهولندي.

ويذكر أن الحكومة الفرنسية حلت رسمياً منظمة "الذئاب الرمادية" منذ أكثر من أسبوعين لتورطها في الإرهاب وإثارة التمييز والكراهية والعنف، في حين وافق البرلمان الألماني على دراسة حظر المنظمة التركية اليمينية في البلاد، ويُنتظر أن تقدم النمسا على الأمر نفسه قريباً.