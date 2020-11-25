غالي يطلب تطليق زوجته: "غاوية مسح السلم وخدمة الجيران وسيباني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "غالي. أ" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة يطلب فيها تطليق زوجته "رحمة. م" 22 سنة، مبررًا طلبه بأنها تهمله وتهتم بنظافة العقار ومساعدة الجيران.

قال الزوج في دعواه رقم 1088 لسنة 2019، إنه تزوج تقليديًا من "رحمة" بعد ترشيح والده عن طريق أحد أصدقائه، وعندما تقدم لخطبتها وافق أهلها لكونه ميسور الحال وقادر على تلبية متطلباتها، ولم تستمر الخطبة إلا شهرًا، وتم تحديد موعد الزفاف وانتقلا لعش الزوجية.

فوجئ الزوج بأن شريكة حياته لا تجيد الاهتمام به، لكنها تقوم بخدمة الآخرين من الجيران بدعوى عمل الخير، وأنها حاول إثنائها عن تلك التصرفات لكن دون فائدة، بحسب الدعوى.

وأضاف غالي أنه طالب زوجته بعدم فتح باب المنزل والخروج أو الرد على الجيران، فوافقت وقام بمراقبتها، لكن فور مغادرته المنزل، استمرت في علاقتها مع الجيران و"مسح سلم العقار"، وعندما لاحظت عودته دخلت مسكنهم وأقفلت من الداخل فتركها إلى عمله.

وتابع "شعرت بعد ذهابي إلى العمل بالراحة والسكينة بعد إتمام صلاتي، ولم أفكر في ضربها بل شعرت بأني أريد الجلوس معها للتفاهم لكن وجودها على سلم العمارة جعلني لا أريد وجودها بحياتي نهائياً وإهانتها وطردها من المنزل".

وبعد مشادة كلامية بينه وبين أسرتها، طالبهم بإتمام إجراءات الطلاق بكل سهولة، لكن زوجتي رفضت الطلاق، فانتظر الوصول إلى حل لكن الأمور تعقدت، فلجأ لمحكمة الأسرة وورفع دعوى تطليق لا تزال منظورة حتى الآن.