حصر عددي| فوز علاء خيرالله والحسيني جلال بنتائج أبوتيج في انتخابات نواب أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

انتهت أعمال الفرز في الدائرة الرابعة لانتخابات إعادة مجلس النواب في أسيوط، ومقرها قسم شرطة أبوتيج، حيث حسم الحصر العددي المرشح علاء الدين خيرالله بـ52881 صوتًا، والمرشح الحسيني عيسى جلال بـ 49338 صوتًا، من إجمالي أصوات الذين أدلوا بأصواتهم 95407، بينهم عدد أصوات صحيحة 89728، وأصوات باطلة 5679 صوتًا.

تأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.