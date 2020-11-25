"الجَرَب" يتفشى بين النازحين بالمخيمات في إب

الجرب يتفشى بين النازحين بالمخيمات في إب

الأربعاء 25 نوفمبر 2020

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الدولية، عن تفشي الجرب بين النازحين اليمنيين الذين يعيشون في المخيمات، بمحافظة إب، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.



وقالت المنظمة، في بيان نشره مكتبها لدى اليمن، مساء الاثنين: "بسبب سوء وضع النظافة والظروف المعيشية المزدحمة، بدأ الجرب ينتشر بين الأشخاص الذين يعيشون في المخيمات".

وأوضحت المنظمة، أن فرقاً ميدانية تابعة لأطباء بلا حدود قامت خلال الأسبوع الماضي بالتدخل لمكافحة الجرب في مخيم "22 مايو" في مدينة إب، وسط البلاد.

وأشارت إلى أن أربعة فرق تنقلت من منزل إلى منزل لتقديم العلاج وتوزيع الملابس الجديدة وتزويد عائلات النازحين في المخيم بالمعلومات الصحية اللازمة، مبينة أن الفرق الأربعة عالجت أكثر من 1,100 شخص مصاب بالجرب.

ولفتت منظمة أطباء بلا حدود إلى أن فرقها الميدانية قامت أيضاً بتوزيع مجموعات النظافة والفُرُش والبطانيات على العائلات هناك، بالتعاون مع منظمات محلية.

والجرب هو مرض جلدي معدٍ، يصيب جميع الفئات العمرية ويتميز بظهور حكّة شديدة جدا تسببها مجموعة من الطفيليات تسمى السوس تعشش في داخل طبقات الجلد.

وتنتشر طفيليات "القارمة الجربية" (Sarcoptes scabiei) بواسطة الملامسة المباشرة مع شخص مصاب بالمرض.

وقد ينتشر مرض الجرب، أيضاً، من جراء استعمال مشترك للأدوات والأغراض الشخصية، مثل: المنشفة أو غطاء السرير.

يذكر أن عدد النازحين اليمنيين من مناطق المواجهات المسلحة يقدر بنحو أربعة ملايين شخص منهم مليون و225 ألفاً و659 فرداً نازحاً في مخيمات محافظة إب.